Moisés sobre reencontro com o Botafogo: 'Vai ser um jogo difícil'

O jogo da próxima quinta-feira (2) marca a estreia do Bahia fora de casa no Brasileirão 2019 e também o reencontro de Moisés com o Botafogo, às 20h, no estádio Enegenhão, no Rio de Janeiro. O lateral tricolor defendeu a equipe carioca na temporada passada.

"Até comentei com colegas meus, o Gregore também comentou comigo. Bom rever meus companheiros, ex-companheiros de trabalho. Que possa enfrentar o Botafogo e também triunfar em cima deles", afirmou o jogador, que aponta um Botafogo bem diferente da edição anterior da Série A.

"Mudou muita coisa. Saíram bastante jogadores do ano passado para cá. Mudou treinador, agora é o Barroca. Eles vieram de algumas eliminações, não foram bem no Carioca, saíram da Copa do Brasil. Botafogo é um time forte, arrumado, creio que vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil. Estão com o tanque cheio, tiveram tempo para descansar. Jogaram sábado, nós jogamos no domingo, tiveram um dia a mais. Vai ser um bom jogo", projetou.

Diante do ex-clube, Moisés vai mais uma vez tentar abrir o contador de sua própria artilharia na Série A. No último domingo (28), ele quase marca um golaço duarnte o triunfo por 3x2 contra o Corinthians, na Fonte Nova. Mandou um chutaço de fora da área, o goleiro Cássio desviou e a bola explodiu no travessão. A tentativa de longa distância é um recurso que ele não havia apresentado ao torcedor do Bahia em sua primeira passagem pelo Fazendão.

"Em 2016, realmente não finalizava muito de fora da área. Como jogadores, temos que crescer a cada ano. Essas três temporadas eu fiquei fora, vinha treinando chutes de fora da área. Isso é bom, vejo que tenho qualidade para isso. Está dando certo, só falta caprichar um pouco mais para fazer os gols", disse.

TREINO

O elenco do Bahia realizou na manhã dessa terça-feira (30) o segundo treinamento visando a partida contra o Botafogo. Assim como ontem, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Corinthians não treinaram com bola. Eles realizaram apenas fisioterapia e musculação.

O goleiro Douglas, recuperado de lesão, e o centroavante Fernandão, que sofreu uma pancada no olho esquerdo no jogo contra a equipe paulista, treinaram normalmente em campo com o grupo pelo segundo dia consecutivo. O zagueiro Jackson e o atacante Élber, que se recuperam de contusão fizeram uma atividade especial na academia do clube.

O elenco tricolor finaliza a preparação para o jogo contra o Botafogo na quarta-feira (1) à tarde, no Fazendão, e viaja em seguida para o Rio de Janeiro.