'Molhou? Quebrou?': propaganda de loja de celular na BA viraliza e conquista famosos

Uma das muitas frases atribuídas a Bob Marley diz que "o ser humano cria a doença para vender a cura". A autenticidade da citação jamais foi comprovada, mas a única certeza nessa história é que uma loja baiana, inspirada ou não pela lenda do reggae, levou esse ditado a outro patamar.

Buscando atrair novos clientes, a Oficina do Celular, localizada em Eunápolis, no Sul do estado, resolveu apostar na publicidade. Mas o que era para se tornar uma propaganda transformou-se numa obra-prima da internet, que viralizou nas redes sociais e conquistou diversos famosos, a exemplo da cantora Marília Mendonça e do jornalista Leo Dias.

Assista:

No vídeo, uma jovem desavisada anda de cabeça baixa, distraída com o zap provavelmente, quando é surpreendida por um balde de água que a acerta em cheio. Após o susto, o celular cai e aparentemente não resiste aos ferimentos.

Mas o que era problema tornou-se solução, pois o "acidente" aconteceu em frente a uma loja de eletrônicos. "Molhou? Quebrou? Vem para a Oficina do Celular", anuncia o vendedor, enquanto empurra a vítima para dentro do estabelecimento

"Foi uma jogada de marketing, buscando uma publicidade mais local", explica Arthur de Oliveira Sampaio, 18 anos, idealizador do vídeo e intérprete do vendedor. "Mas ninguém esperava toda essa repercussão. A gente agora passa na rua e o pessoal diz 'olha o menino do balde e a menina da água'."

O vídeo foi inicialmente postado no perfil da loja no Instagram nesta quinta-feira (29). Menos de 24 horas depois diversos perfis com milhões de seguidores. Em um dos vídeos publicados no Twitter já chegou a 1 milhão de visualizações.

"Eu tô muito feliz e surpresa com a reação, pois a gente não esperava. Nosso Instagram só tem 2 mil seguidores, mas depois percebemos que ele tava rodando o Brasil inteiro. Até nosso amigo que mora na Alemanha veio comentar com a gente", conta Ana Beatriz Gonçalves Melo, 19, agora conhecida como menina da água.

Arthur, Ana Beatriz e outros dois vendedores da loja, Diego e Flávia (Foto: Reprodução)

Bastidores

Essa não foi a primeira propaganda criativa postava pela loja. Um outro vídeo, com roteiro similar, foi postado semanas atrás, mas naquele o vendedor dá um tapa no celular ao invés de jogar um balde.

O resultado do protótipo foi animador, mas Arthur percebeu que havia espaço para melhora. "Tentamos buscar algo mais intenso, pois o pessoa gosta da bagaceira. Então tive a ideia do balde."

Esperto, após dar a sugestão o jovem largou logo a ideia. "Eu sou o que joga a água, outra pessoa terá que ficar molhada", disse durante o brainstorming.

Ana Beatriz aceitou a missão e disse que traria uma roupa extra no dia seguinte para interpretar o papel. O celular escolhido para ser abatido foi um aparelho que já estava quebrado e iria pro lixo de qualquer jeito.

A gravação ocorreu no dia seguinte a reunião. Ana, como prometido, trouxe a muda extra e o balde já estava à postos. A rua inteira parou para acompanhar a filmagem, que teria que ser feita em take único.

"Como eu só tinha uma roupa, não tinha como errar. Era uma única chance", lembra Beatriz. Mesmo com a pressão, os atores amadores tiveram um dia de profissionais e a gravação foi um sucesso.

"E a propaganda deu muito certo. Hoje tinha fila na porta da loja quando fomos abrir. O pessoal dizendo 'por favor, não me molhe'. Batemos todas as metas do mês graças ao movimento gerado por esse vídeo", comemora Arthur.