Monica San Galo é convidada de Gerônimo em trio no Barra-Ondina

A cantora Monica San Galo vai cantar hoje no circuito Barra-Ondina. A artista é a convidada do cantor Gerônimo que puxará o bloco Buzanfan, a partir das 22h30, no circuito Barra-Ondina. A apresentação da dupla será a bordo do ônibus da alegria e acontecerá na base do improviso. “Não ensaiamos nada, estou levando algumas canções e, como a banda de Gerônimo (Mont Serrat) é muito boa, vou puxar o som e eles vão me acompanhar com a sua maestria”, conta a juazeirense que se declara uma foliã de raiz. San Galo conta que o convite de Gerônimo, de quem é muito amiga, não foi de supetão. “Ele vem me chamando pra cantar com ele e eu sempre resistindo, até que este ano decidi ir. Vai ser lindo estar com um dos maiores nomes da música da Bahia nesta festa que amo desde criancinha”.

(Foto: Divulgação)

Gerônimo em dose tripla

E por falar em Gerônimo, o artista levará o Buzanfan também para o Circuito Osmar, no Campo Grande, amanhã (25) com saída prevista para as 16h30. Mais tarde, a partir da meia-noite, ele faz a festa no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho, acompanhado de sua banda Mont Serrat, integrada por vários maestros e músicos do primeiro time.