Monique Evelle participa de festival de inovação e educação empreendedora da Globo

Impulsionar trajetórias e transformar vulnerabilidade em potência são algumas das características que conectam a vida e o trabalho de duas mulheres nascidas na Bahia. Ítala Herta e Monique Evelle falam de seus ambientes de atuação e oportunidades de empreendedorismo no Menos30 Fest, festival de educação empreendedora e inovação da Globo, que começa na próxima terça (9) e vai até a quinta, 11 de novembro.

O evento é totalmente gratuito e virtual, e com agenda com cursos, debates e oficinas de qualificação. A transmissão será ao vivo pelo YouTube do G1 e pelo portal G1 Empreendedorismo.

Durante os três dias de evento, será possível, também, saber como é empreender fora do Brasil, a partir de depoimentos e entrevistas apuradas pela jornalista e empresária baiana Monique Evelle. O ‘Fest pelo Mundo’ vai trazer vivências e exemplos de empreendedores que conseguiram transformar suas paixões em fonte de renda, em cidades da Colômbia e dos Estados Unidos.

Também carregando na veia o empreendedorismo, Monique é fundadora da Inventivos, plataforma de formação de empreendedores. A baiana é autora do livro ‘Empreendedorismo Feminino: Olhar estratégico sem romantismo’.

Para falar sobre empreendedorismo feminino, os desafios, as batalhas e a trajetória de sucesso, Ítala Herta vai dividir toda a sua experiência como mentora e facilitadora de treinamentos em um papo bastante dinâmico com a cantora Preta Gil, no terceiro dia do evento, 11.

Ítala vai compartilhar sua trajetória de mais de 10 anos com projetos interculturais de inovação social, economia criativa, sustentabilidade e responsabilidade social em instituições públicas e privadas do Brasil, além de trazer os pontos forte do empreendedorismo, já que é fundadora da DIVER.SSA (@diverssa) e cofundafora da aceleradora baiana Vale do Dendê (@valedodende).