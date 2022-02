Monique Lemos, modelo baiana que vendia peixe, estrela novo clipe de Jão; assista

A modelo baiana Monique Lemos é a estrela do clipe da música "Idiota", de Jão. O vídeo foi lançado nesta quarta-feira (9) e já conta com mais de 1 milhão de visualizações apenas 24 horas após a publicação no YouTube.

Nas redes sociais, Monique celebrou o lançamento. "Foi um prazer trabalhar com você, Jão. Trabalho feito com muito carinho e amor, por uma equipe incrível", escreveu.

Atualmente 18 anos, ela foi descoberta em 2017 pelo Afro Fashion Day, realizado pelo CORREIO. Até 2018, a menina de 1,77 m e 50 kg, moradora de Mirante de Periperi, caminhava debaixo de um sol escaldante, na Praia da Ribeira, tentando vender de mesa em mesa um prato de peixe frito que lhe rendia apenas dois reais.

Essa não é a primeira vez que Monique participa de um clipe. Em 2020 ela apareceu em "Me Gusta", de Anitta, gravado justamente em Salvador.