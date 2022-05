Monocromático

Escolha um tom e invista em uma produção dos pés à cabeça. Depois de descombinar tudo, também faz muito sentido ir no caminho oposto e sair por aí declarando amor por apenas uma cor. E você vai ver que até com o couro pode investir na monocromia. Aproveita para dar uma espiadinha na nova coleção cápsula da Verosenso (verosenso.com.br), marca com sede em Porto Alegre, para uma boa inspiração. Em tempo: a brand também apostou na redução do impacto ambiental elegendo um couro genuíno e de origem natural. Cool!

Curingão

Um body é aquela peça perfeita para servir de base para criar muitas produções. Na hora de escolher o seu, investe em um com um tom menos óbvio, como esse achado em verde na Zara (zara.com/br), que custa R$ 129. Dica de stylist: combina a peça com uma calça de cintura alta no modelo cargo. Depois, é só pensar em um acessório bafônico para completar o visu.

Faça sua cabeça

Está pensando em um look com aquele tom fashionista, mas não está a fim de muito trabalho? Aposta em um chapéu lacrativo e pronto. Esse, garimpado no e-commerce Seu barato (seubarato.com.br), no modelo Fedora e aveludado, cumpre bem essa função. Com ele, só precisa botar para jogo um vestido básico. Preço: R$ 114.

Garimpo certo

Uma meia bem pensada e os looks saem do forno cheio de bossa, seja para malhar ou para lacrar. O vixe amou o combo da Adidas (adidas.com.br) que vem com 2 pares bem fashion. Preço: R$ 89,99.





Puro amor

Atrás de uma t-shirt bem minimalista, porém com aquele toque de estilo? Olhos abertos para esse achado garimpado na lojinha virtual da Westwing (westwing.com.br), que traz charme na cor, e nos pequenos detalhes como o coração mini na lateral . Arremata a sua por R$ 59,9.





Pisada de cor

Um par de tênis para você chamar de seu e nada óbvio. Atrás de algo assim para iluminar o visu de todo santo dia e também sair da mesmice? Então, fica de olho nesse modelo da Netshoes (netshoes.com.br), que custa R$ 74,9, no tom verde limão. Não tem como passar despercebida, né?