Monólogo de Elisa Lucinda abre vendas para apresentações em Salvador

A atriz, escritora, poetisa e cantora Elisa Lucinda retorna a Bahia e celebra os 20 anos de sucesso do espetáculo “Parem de falar mal da rotina”, no dia 11 de setembro, às 20h, na sala principal do Teatro Castro Alves. Como boa observadora do cotidiano, a atriz une histórias vividas e ouvidas, além dos poemas retirados de seus livros, como “O Semelhante” e “Eu te amo e suas estreias”.

O resultado são pouco mais de duas horas de elogios à rotina entre personagens diversos, nos obrigando a observarmo-nos de fora, e nos ajudando a perceber que “a rotina” é algo fictício que criamos. A conclusão é que nós temos o poder da mudança, nós somos os diretores, atores e produtores das nossas próprias vidas.

Os ingressos começaram a ser vendidos nesta sexta-feira (29), na bilheteria do Teatro Castro Alves e no site do Sympla. Os valores estão entre R$30 e R$ 100.

O espetáculo completa 20 anos de circulação em setembro de 2022. A atriz mistura o amor, a dor, o óbvio, com as histórias vividas e ouvidas por ela, além de poemas retirados de três dos seus livros: O semelhante (1995), Eu te amo e suas estreias (1999) e A fúria da beleza (2006).

O espetáculo interativo propõe uma divertida reflexão e utiliza versos e conversas despojadas sobre a rotina, uma espécie de espelho capaz de projetar mil possibilidades, provocando verdadeiras transformações nas relações humanas.

“A peça nasceu das inúmeras lições que a natureza nos ensina todo dia. A grande lição é a capacidade de estreia que faz tudo na natureza acontecer de forma espetacular, diariamente: o nascer do sol, o pôr do mesmo sol, o céu, a chuva, as estrelas, os ventos e as tardes. A natureza ensina a toda gente, mas, às vezes, alunos distraídos que somos, não vemos o lindo óbvio que ela nos oferece e as dicas que ela pode nos dar na condução do nosso cotidiano”, diz a atriz.