Montana 2023: conheça os detalhes da nova picape

A Montana chegou ao mercado como uma picape derivada do Corsa, em 2003. Posteriormente, no final de 2010, ganhou uma atualização tendo o Agile como base. E ficou assim até ano passado, quando saiu de linha. Agora, a Chevrolet apresentou uma nova geração do utilitário, que estará de volta às concessionárias em fevereiro.

Para entender melhor o novo veículo, estive em São Paulo para um primeiro contato com a versão Premier, que corresponde à topo de linha. A nova Montana tem 4,78 metros de comprimento, o que a posiciona imediatamente após a Renault Oroch (4,70 m) e pouco abaixo da Fiat Toro (4,95 m).

Assista em vídeo as primeiras impressões sobre a picape

A Chevrolet ainda não revelou quantas configurações a picape terá, mas acredito em quatro. Por enquanto, confirmou os preços das duas mais caras: LTZ (R$ 134.490) e Premier (R$ 140.490). É possível que tenha uma opção de entrada, sem nome de versão definida, e a LT.

No entanto, a empresa que pertence a General Motors, confirma que todas vão utilizar o mesmo motor 1.2 litro turbo. Esse propulsor rende 133 cv de potência e entrega 21,4 kgfm de torque. Será associado a transmissões automáticas e manuais, sempre de seis velocidades.

Em relação ao consumo, o veículo com transmissão automática percorre na estrada, com gasolina, 13,3 km/l e, na cidade, 11,1 km/l. Com etanol os números são: 9,3 km/l (estrada) e 7,7 km/l (cidade).

A dianteira é inspirada no Blazer elétrico vendido nos EUA A cabine segue as linhas adotadas no Tracker A central multimídia tem contorno exclusivo e se funde com o quadro de instrumentos Um acessório promete facilitar a vida de quem quer levar vários objetos na caçamba No total, o compartimento de carga tem capacidade para 874 litros

Com interior compartilhado do Tracker, com algumas adaptações exclusivas, a picape tem uma caçamba com capacidade para 874 litros. De acordo com a Chevrolet, ela foi projetada para funcionar como um porta-malas gigante e tem um sistema avançado de vedação.