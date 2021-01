Monumento de Mário Cravo Jr será reconstruído e voltará ao Comércio

Salvador ganhará de volta um antigo cartão postal. O famoso monumento de Mário Cravo Júnior, que ficava bairro do Comércio e foi destruído por um incêndio em dezembro de 2019, será reconstruído.

O Monumento à Cidade de Salvador, também conhecido como Monumento Fonte da Rampa do Mercado, será reproduzido com fidelidade ao projeto anterior e será reinstalado no mesmo local de origem. Só que, desta vez, ele será projetado com um material anti-chamas.

De acordo com Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM), repsonsável por todos os monumentos públicos de Salvador, a expectativa é que a obra seja reinaugurada no segundo semestre deste ano.

"Um termo de referência está sendo feito pelo arquiteto Mário Mendonça. Esse documento é a condição para se fazer um processo de licitação, é o passo a passo com detalhes técnicos de toda essa reconstrução. Até a segunda quinzena de março ele deve ser concluído e aí abriremos um edital de licitação, provavelmente em abril", explica.

Aberto o processo, os interessados irão se manifestar e a FGM fará uma selação. Caso não apareça nenhuma empresa interessada, uma nova licitação será aberta.

A previsão é que sejam investidos de R$ 1,5 milhão a R$ 2 milhões na obra.

Segundo Guerreiro, o projeto demorou a ser tocado por conta de uma questão judicial envolvendo direitos autorais do artista, o que já está solucionado.