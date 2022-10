Mood Verão

Um tricot bem pensado pode ser a estrela do Verão, basta saber combinar a sua peça. O vixe amou a referência da campanha da marca Doce Coco Tricot (docedecoco.com.br), que propõe um mix com a peça artesanal de uma forma bem fresh, apostando em uma saia com cor vibrante beeem solar. A marca investe em um mood “Road trip” para celebrar os dias mais quentes do ano, com uma coleção cápsula especial. Dica de stylist: o tricot também pode ser usado por baixo do top, a ideia é aproveitar a peça das mais variadas maneiras.

Peça certeira

Sol, praia e óculos escuros, não é mesmo? O acessório é imprescindível para desfrutar os dias quentes com proteção e estilo. E se a gente vai eleger um modelito bafônico, vale dar aquela espiadinha na aposta da Renner (lojasrenner.com.br), com cor fashion e shape oval. Custa R$ 89,9.

Objeto de desejo

As fashionistas vão morrer de amores por essa nova papete no estilo puffer. A peça nasce de uma parceria da Melissa com a Collina Strada, uma brand de Nova York que tem em sua essência o tema da sustentabilidade de uma forma inusitada e lúdica. A paleta de cores é diversa e a numeração também. Preço: R$399,9.





Eles em cena

Boys descolados que estão a fim de sair do óbvio e apostar em uma camiseta irreverente, olhos abertos para esse achado garimpado no e-commerce da Kanui ( kanui.com.br), que você leva para casa por R$ 79,9. Estampada com dragões é uma peça perfeita para aqueles que não tem medo de ousar

Coisas de decor

Me dá uma mão? Só se for essa lacrativa, toda trabalhada em dourado e à venda nas lojas da Riachuelo (riachuelo.com.br). Já pensou em botar o objeto decorativo em cima de uns livros? Sua estante agradece aquela bossa extra. Preço: R$ 99,65





De efeito

Colorido e com a cara dos dias mais quentes. O brinco garimpado na lojinha virtual Le Briju (lebriju.com.br) é aquela peça democrática que você usa na ida à praia com as amigas como também nas festinhas descoladas que pipocam na temporada. Custa R$ 49.





Nota 10: Uma criativa botou para jogo a camisola da avó. A peça midi, na cor branca e rendada, ficou por baixo de um colete preto. Um visu rocker e bem trendy!

Nota 0: Pular o muro de uma casa de praia na madrugada é de última! Pode até se tratar de uma brincadeira de adolescente, mas em um tempo que a violência corre solta, o ato é um risco