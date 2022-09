Morador fica ferido em incêndio de residência no bairro de Itapuã

Um homem ficou ferido durante incêndio na manhã desta quinta-feira (15) no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo relatos de moradores, o fogo teria começado por conta de uma vela deixada acesa no imóvel, que fica na Avenida Sampaio, em região conhecida como Água Suja.

Um morador identificado como Domingos estava sozinho na casa no momento que o fogo começou. Ele conseguiu sair com ajuda de vizinhos, sofrendo queimaduras nos braços e rosto. Apesar dos ferimentos, Domingos estava consciente ao sair do imóvel. Ele foi socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Uma vizinha identificada como Rosa contou à TV Bahia que o próprio Domingos relatou ter acendido uma vela e acabado pegando no sono. A vela caiu em um colchão, dando início às chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio. Uma equipe do Salvar atendeu a vítima e levou até o HGE. Segundo os bombeiros, só a perícia vai confirmar a causa do fogo.