Moradora de Fazenda Grande do Retiro prepara café da manhã para garis

Dizem por aí que quem agrada um filho, agrada em dobro uma mãe. E Crislene Nascimento, mãe de Davi Lucca de apenas 4 anos, sabe bem disso. O filho criou uma relação de amizade com os garis que recolhem o lixo na Travessa Almirante Tamandaré, em Fazenda Grande do Retiro, onde moram. O menino faz parte do clubinho da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) e já recebeu até um fardamento de gari. Para retribuir, ela decidiu preparar um café da manhã especial, e bem reforçado, para os agentes de limpeza nesta sexta-feira (29).

A mãe de Davi, Crislene, de 28 anos, conta que Davi acorda todos os dias às cinco horas da manhã para esperar os profissionais da Limpurb passarem pelo local. “Ele pediu uma farda para os meninos e na semana passada ele ganhou, daí eu falei que ia fazer um café da manhã para eles como uma forma de agradecer o carinho que eles têm por David”, contou.

Crislene explica que os garis sempre vão fazer a coleta na rua dela com peruca, cabelo colorido, batom e diversos outros itens que chamam a atenção de Davi. “Ele acha isso mágico, fica encantado com os meninos e acaba criando paixão por eles. Os garis ficam felizes, adoram conversar com ele. Fiz o café para eles se aproximarem ainda mais, quero que ele tenha os meninos como amigos mesmo”, completou a mãe, que trabalha como operadora de telemarketing.

Jorge Henrique Sousa, 28, que é um dos garis que alegram o dia de Davi, diz que o sentimento é trocado, que sempre termina o dia mais feliz depois que recebe todo o carinho da criança. “Davi criou um carinho com a gente porque eu trabalho de uma maneira diferente, eu uso batom, pinto o cabelo de diversas cores e ele adora isso. A gente brincava sempre e acabou criando afinidade”, comenta o profissional.

Jorge destaca a importância desses pequenos momentos de alegria e interação com as pessoas. “É bem difícil de acontecer essas coisas, para gente é uma surpresa muito grande. No dia que ele pediu a farda eu me emocionei, comecei chorar, porque a vida da gente gari não é fácil, é uma labuta muito grande no dia a dia para deixar a capital limpa e bonita e nem todo mundo trata a gente bem dessa forma”, concluiu.

Antes, o sonho de Davi era ser policial, mas hoje, inspirado pelos amigos da Limpurb, ele quer ser um gari.

Veja vídeo de quando a criança ganhou o uniforme da Limpurb:

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo

(Foto: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO) (Foto: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO) (Foto: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO)