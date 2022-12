Moradores da Ilha protestam por melhorias na travessia de ferry boat

Enquanto muita gente já começa a fazer fila no Terminal Marítimo de São Joaquim para as comemorações de fim de ano, na manhã desta quinta-feira (22), um grupo de manifestantes promoveu um protesto no local, pedindo melhorias na qualidade do serviço. Segundo os organizadores do movimento, em média, 30 pessoas participaram da manifestação que durou meia hora, mas não interferiu no fluxo e funcionamento da do ferry que operou normalmente.

“Nosso objetivo é chamar a atenção do governo do estado para as condições estruturantes do sistema. Mas, atualmente, não só do equipamento ferry boat, porém, de toda infraestrutura dos terminais e da necessidade de uma dragagem mais que urgente em Bom Despacho. Nós não temos condições de ter esses serviços prestados com excelência da maneira como está”, afirma o comerciante e um dos organizadores do protesto, Cledson Oliveira.

A alta demanda pelo transporte no verão não sustenta a quantidade de embarcações que integram o sistema, o que dificulta ainda mais o acesso para quem mora na ilha, como complementa ainda o comerciante.

“A população de Itaparica cresceu, a de Vera Cruz também, assim como o número de pessoas que frequentam o Baixo Sul e a Costa do Dendê, que é cada dia maior. O serviço prestado pelo estado não sofreu nenhuma alteração para se adaptar a essa demanda, ao contrário, caiu o número de embarcações. São apenas três e com muita dificuldade”.

Quem também apoia o movimento é o presidente da Associação dos Moradores do Bom Despacho, Zeus Ribeiro, que lamenta as limitações do ferry, principalmente, para aqueles que precisam fazer a travessia todos os dias. “Dependemos do Ferry boat para tudo aqui. Atravessar para ir fazer um curso, uma faculdade, trabalhar e, sobretudo, para emergências de saúde. Quando alguém consegue a tão esperada cirurgia pelo SUS, o sistema ferry boat causa o atraso e a pessoa acaba perdendo. Estudantes perdem provas, pacientes perdem consultas médicas. Muito preocupante toda essa situação”.

O movimento pretende acionar o Ministério Público, como complementa Cledson Oliveira: “O poder público até o momento não se manifestou em responder nossas reivindicações. Por isso, a Ilha de Itaparica vai dialogar com o Ministério Público para que este tome medidas com relação aos interesses do nosso povo. Temos um processo na Justiça que pede uma audiência pública em Itaparica com a finalidade de discutir de forma mais ampla todos esses aspectos com relação ao sistema ferry boat, a nova ponte e as lanchas de Vera Cruz, incluindo aí as resoluções com relação ao acidente de 24 de agosto de 2016, envolvendo a embarcação Cavalo Marinho. O governo nos deve satisfação e respostas para todas essas dúvidas”.

Problemas nas embarcações

Em novembro, uma falha deixou ferry-boat Maria Bethânia coberto por fumaça. No entanto, a Internacional Travessias, administradora do sistema, afirmou que não houve incêndio na embarcação. Ontem (21), o ferry boat Ivete Sangalo apresentou problemas e foi retirado de operação. Até o fim do dia desta quinta-feira, três embarcações estavam fazendo a travessia.

A idealizadora da página de notícias sobre a ilha Canalpp, Tereza Cristina Macedo é outra usuária do sistema ferry boat, que protesta por melhoria no serviço.

“A população triplicou nos últimos 30 anos e os ferrys foram diminuindo, os que resistiram estão velhos e sucateados, A melhoria do transporte, sem dúvida, vai refletir também no turismo, o comércio, além dos próprios moradores que sofrem com este descaso”, opina.

Em nota, da Internacional Travessias (ITS) informou que não houve um comunicado oficial a respeito da manifestação e que não foi entregue nenhuma pauta de reivindicações. A empresa disse ainda que está aberta ao diálogo com as lideranças. Já a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) não retornou o contato da reportagem até o fechamento.

Conforme dados da ITS, antes da pandemia sistema ferry-boat atendia, em média, 15 mil pessoas e 2 mil veículos, diariamente. Em feriados maiores - São João, Réveillon, por exemplo - esses números subiam para, em média, 45 mil pessoas e 6 mil veículos, por dia. Ao CORREIO, a empresa confirmou que para esse feriado de Natal estão previstos cinco ferries em operação.