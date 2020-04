Moradores de Águas Claras se unem para doar ovos de Páscoa para crianças do bairro

Muitas crianças vão ter uma Páscoa diferente em 2020 devido à crise econômica que se instala aliada à pandemia do coronavírus. É pensando nisso que um grupo de moradores de Águas Claras decidiu arrecadar fundos para que o domingo pascoal (12) não passasse em branco para os pequenos.

“Eu já tinha a intenção de criar um projeto social no bairro, mas como estava focado na minha barbearia, deixei de lado. Com a quarentena, ganhei tempo para pensar nisso e colocar em prática”, disse Edson da Paz, morador de Águas Claras e dono da Barbearia das Estrelas, localizada no bairro.

Por sua empresa não estar funcionando, já que não é considerado pela lei um serviço essencial, Edson sobrevive e sustenta a esposa e filha com bicos. “Só Salvador tem 8 mil barbeiros, todos estão sem trabalho. Eu até acho que nosso serviço é essencial, pois tenho recebido fotos de gente raspando a cabeça, por não poderem cortar o cabelo”, confessou.

Para tocar o projeto, Edson se juntou com um grupo de humoristas do bairro, Os Ordinários. Com mais de 2 mil seguidores, eles publicam vídeos no Instagram @os_0rdinarios que satirizam a realidade da periferia “sem preconceitos, ressentimentos e abraçando todas as causas”, como explicou Bryan Raian, lider do grupo e interprete dos personagens Panettone, Pivete Banha e Bandidona.

“A gente vê o nosso bairro como um local que precisa de mais visibilidade positiva e fazemos isso através do humor”, disse Bryan. Como Edson, todos os oito integrantes do grupo de humor não estão empregados nesse momento e solicitaram o auxílio emergencial do Governo Federal. Mesmo assim, eles viram esse tempo livre como uma forma de se dedicar a ajudar o próximo.

“É claro que estou preocupado com o aluguel da barbearia e meus cinco funcionários, mas se eu só ficar pensando nas contas que tenho que pagar, vou ficar doido, depressivo. Coloquei o projeto em prática para esquecer também os problemas”, revelou Edson.

Corrente do Amor

E foi divulgando e fazendo pedidos boca a boca que nasceu a Corrente do Amor. O grupo criou ainda o instagram @corrente_doamor para divulgar a ação e conseguir mais doadores. No total, já conseguiram montar e entregar seis cestas básicas completas. Outras duas já estão prontas e devem ser entregues em breve.

“A gente sabe que as pessoas estão precisando mais do que ovos de Páscoa. Por isso corremos atrás das cestas também”, disse Edson, que tem entrado em contato até com pessoas ilustres que nasceram no bairro, como o lateral direito Reginaldo, do Atlético Goianiense.

No domingo, o grupo vai entregar os ovos de Páscoa arrecadados para as crianças. Eles prometem que vão passar nas casas selecionadas por uma assistente social do bairro, mas sem criar aglomerações. “Vamos entregar a doação e apenas fazer uma oração. Se fosse em outros tempos, iriamos fazer uma festa”, disse Edson.

No entanto, o grupo ainda tem um problema: não conseguiu sequer uma doação de ovo da Páscoa. “Não perdemos a esperança. No mínimo, queremos atingir 20 famílias, mas sei que isso depende do que vai ser arrecadado. Estamos correndo contra o tempo”, disse Edson.

Se você quer contribuir, entre em contato com eles pelo Instagram @corrente_doamor ou o telefone (71) 988592454. As doações podem ser coletadas pelo grupo ou feitas por transferência bancária.

