Moradores de Cruz das Almas se aglomeram durante pandemia para soltar espadas

A cidade de Cruz das Almas, no recôncavo da Bahia, registrou uma aglomeração de pessoas no último domingo (21), no bairro Tabela. O grupo se reuniu para soltar fogos de artifício conhecidos como espadas. O caso foi confirmado pela 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível perceber que várias pessoas não mantinham distanciamento entre elas, além de não estarem usando máscaras. Ainda dá para notar a presença de várias crianças. A aglomeração vai contra as recomendações dos órgãos de saúde para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) no domingo (21), a cidade tem 73 casos confirmados da covid-19.

A situação não durou muito tempo e foi finalizada com a chegada da PM. Não há registro de feridos. A guerra de espadas está proibida em Cruz das Almas desde 2011, porém, vários moradores continuam com a prática.