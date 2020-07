Moradores de Sussuarana e policiais discutem criação de conselho de segurança

Representantes do bairro de Sussuarana e integrantes da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) tiveram um novo encontro. O plano é reforçar a idealização da fundação de um Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) para a região.

Durante a reunião, ministrada pelo comandante da unidade, major Jailton Carvalho, foi discutida a ideia de criar projetos sociais voltados para comunidade, desenvolvidos pela população em parceria com a PM. O objetivo é tratar as demandas da sociedade local, para o alcance da paz social.

“Neste contato expomos para os representantes o objetivo do Conseg para que seja repassado para outras pessoas do bairro. Sentimos sim, que ainda existe resistência por parte de alguns membros da população, mas continuaremos com a idealização desse conselho e, aos poucos, conseguiremos dar corpo ao projeto”, disse o major.

A 48ª CIPM, as Rondas Especiais (Rondesp) Central, Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e a Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Polo Industrial (PI) têm feito a segurança no bairro, que também abrange as localidades de Novo Horizonte e Nova Sussuarana.

Nesta quarta-feira (15), a 48ª CIPM, aliás, entregou 60 cestas básicas à comunidade do Parque Jocélia, em Sussuarana. A ação foi promovida pelo Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (DPCDH) e pelo Comando de Policiamento Regional da Capital - Central (CPRC-C) da PM, com o apoio de parceiros que ajudaram na doação de alimentos.