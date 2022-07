Moradores encontram granada em Mirantes de Periperi

Uma granada explosiva de fragmentos foi encontrada na manhã desta terça-feira (12) no bairro do Mirantes de Periperi, no subúrbio de Salvador. O local fica próximo ao Rio Sena, palco de tiroteios nos últimos dias por conta de uma briga entre facções criminosas.

De acordo com a Polícia Militar, policiais militares da 18ª Companhia Independente (18ª CIPM) faziam rondas em uma região conhecida como "Baixada de Mirantes", por volta das 11h, quando foram informados que havia uma granada perto da Rua Manoelito Teixeira. Eles foram até o local, confirmaram que se tratava do artefato e acionaram uma equipe antibomba do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Os especialistas estiveram na localidade nesta tarde para desativar o explosivo sem colocar nenhum morador em risco. Uma explosão controlada foi realizada.