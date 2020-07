Moradores encontram recém-nascida abandonada no lixo em São Cristóvão

Uma bebê recém-nascida foi abandonada em cima de sacos de lixo nesta sexta-feira (31), no bairro de São Cristóvão. A menina estava enrolada em um saco plástico.

Moradores encontraram a menina e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “É uma bebezinha que nasceu, e a gente não sabe exatamente a hora, mas que foi encontrada por populares no lixo, enrolada em um saco plástico. A nossa equipe ficou muito comovida e a gente prontamente foi ao local, para prestar atendimento. A gente fez avaliação inicial dos dados vitais, ela estava apresentando apenas hipotermia", disse médica Sandy Rocha à TV Bahia.

A médica disse ainda que os moradores receberam orientação de aquecer a menina até que os médicos chegassem ao local.

"Os vizinhos já tinham sido orientados a realizar o aquecimento dela. A gente acabou enrolando mais em compressas, fizemos a higienização do cordão umbilical dela e cortamos. Foi uma comoção muito grande. Os colegas que são pediatras do Samu rapidinho ligaram também. O acolhimento dela na maternidade José Maria foi super rápido. Gerou uma comoção enorme no nosso serviço, de todas as pessoas que são pais e mães como eu”, completou a médica.

A criança recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhada para a Maternidade José Maria de Magalhães Netto, no bairro do Pau Miúdo. A menina passa bem e tem estado de saúde estável. Ainda não há informações de para onde ela será levada ou do paradeiro dos pais da criança.