Moradores recebem 100 casas reformadas no Pau Miúdo

A movimentação na 2ª Travessa Pirineus, no bairro do Pau Miúdo, em Salvador, foi intensa durante a manhã. Moradores de 100 casas tiveram as residências reformadas através do programa Morar Melhor e a entrega oficial dos imóveis aconteceu nesta quarta-feira (2).

O prefeito Bruno Reis esteve no local e conversou com as pessoas beneficiadas. A reforma incluiu pintura, reboco, recuperação ou troca de telhado, troca de esquadrias (portas e janelas) e instalações sanitárias. O prefeito Bruno Reis disse que alguns imóveis estavam com danos sérios no telhado e a reforma teve que ser completa.

“Todas as intervenções que fazemos são importantes. Mas, não há nada mais sagrado que nossa casa, pois é o lugar de descanso, de educar nossos filhos, de receber amigos, vizinhos e familiares para integrar ainda mais as famílias. Então, é maravilhoso poder realizar os sonhos das pessoas, inaugurando obras, lançando novos projetos e fazendo de Salvador uma cidade melhor”, disse.

O prefeito se comprometeu a construir uma praça na Rua Graciete Leal. Esse é um pedido da comunidade e que foi apontada no programa Ouvindo Nosso Bairro. O secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Luiz Carlos Souza, contou que o objetivo é manter a eficiência das reformas.

“Agora, vamos partir para a fase 3 do Morar Melhor. O prefeito já anunciou um aumento no valor [destinado ao programa] para acompanhar os reajustes da economia para que a gente continue com o programa com qualidade”, afirmou.

Essa não foi a primeira vez que casas foram reformadas pela prefeitura no Pau Miúdo, outros 200 imóveis já foram requalificados através do Morar Melhor e entregue aos moradores em outras etapas do programa. A população beneficiada, nesta segunda-feira, agradeceu a ação. O programa reformou 34.771 casas em mais de 200 localidades, e a meta é alcançar 50 mil residências até 2024.