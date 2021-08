Moraes inclui Bolsonaro em inquérito das fake news após ataques às urnas eletrônicas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e determinou, nesta quarta-feira (4), a inclusão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) como investigado no inquérito que apura a divulgação de informações falsas (fake news) sobre o processo eleitoral. As informações são do G1.

Na última segunda-feira (2), os ministros do TSE abriram um inquérito administrativo para apurar os ataques feitos pelo presidente da República às urnas eletrônicas, por considerar que as acusações foram realizadas sem provas, e pediram que ele também fosse investigado pelo Supremo - solicitação que agora foi acatada.

Relator do inquérito das fake news, aberto em março de 2019, o ministro Alexandre de Moraes citou 11 possíveis crimes que Bolsonaro poderia ter cometido com os ataques.

