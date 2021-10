Morando em Los Angeles, veja onde Wagner Moura fica quando vem a Salvador

Wagner Moura mora em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas faz questão de manter vivas as raízes com Salvador, cidade onde nasceu. Tanto que o ator mantém um apartamento no edifício Oceania, na Barra, onde fica quando passa alguma temporada na capital baiana.

É lá onde o cantor está nesta semana, onde irá participar do evento de pré-estreia do filme Marighela, dirigido por ele. A cerimônia ocorre nesta segunda-feira (25), no Teatro Castro Alves.

Foto: Arquivo CORREIO

O edifício Oceania, escolhido por Wagner, é um dos mais icônicos de Salvador e fica em frente ao Farol da Barra. Outros dois famosos, amigos do ator, também têm apartamentos lá: Lázaro Ramos e Vladimir Brichta.

O prédio é considerado de alto luxo e uma unidade no imóvel à venda atualmente, com três quartos e 124m² custa R$ 1,8 milhão.