Morre advogado Luiz Viana Neto, ex-vice-governador da Bahia

O ex-vice-governador da Bahia, Luiz Viana Neto, 88 anos, morreu nesta sexta-feira (13) em Salvador. A causa da morte dele, que ocupou a vice-governadoria da Bahia entre 1979 e 1983, não foi divulgada. Político, empresário, advogado e professor de Direito, Viana Neto foi também deputado federal por quatro mandatos e senador pelo estado baiano.

Filho de Luís Viana Filho, ex-governador da Bahia, e de Julieta Pontes Viana, o ex-vice-governador também era tio de Luiz Viana Queiroz, ex-presidente da OAB da Bahia e ex-vice-presidente da OAB Nacional. A entidade divulgou nota de pesar sobre o falecimento de Viana Neto. “A OAB da Bahia comunica, com profundo pesar, o falecimento do advogado, professor de Direito, empresário e político Luiz Vianna Neto (OAB 1449), 88 anos, ocorrido nesta sexta-feira (13) em Salvador, ao tempo em que se solidariza com familiares, amigos e colegas enlutados”, escreveu.

Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto lamentou a morte do ex-deputado. “Luiz Viana Neto foi um grande amigo da minha família, especialmente do meu avô Antônio Carlos Magalhães. [...] Como empresário, professor universitário e político, Luiz Viana Neto contribuiu muito para o desenvolvimento da Bahia. Com certeza, vai deixar muita saudade, Neste momento de profunda tristeza, quero prestar minha solidariedade aos familiares e amigos. Que Deus dê força e conforte o coração de todos”, disse Neto.

Vida



Bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia em 1955 e doutor em Direito pela Universidade de Paris em 1957, Luiz Vianna Neto atuou também como professor na UFBA. Além disso, foi empresário da construção civil e das comunicações. Foi eleito deputado federal em 1966, mas, logo depois, assumiu a Secretaria de Assuntos Municipais e Serviços Urbanos quando seu pai governava a Bahia, entre 1967 e 1971.

Luiz Vianna Neto também já foi Diretor do Banco do Estado da Bahia no primeiro governo Antônio Carlos Magalhães foi eleito deputado federal em 1974 e foi escolhido vice-governador do estado quando Magalhães retornou ao Palácio de Ondina por indicação do presidente Ernesto Geisel em 1978.