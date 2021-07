Morre André Catimba, um dos maiores ídolos da história do Vitória

O ex-atacante André Catimba, um dos maiores ídolos da história da Vitória, morreu nesta quarta-feira (28), por causa ainda não revelada. Ele tinha 74 anos.

Ao lado de Osni e Mário Sérgio, Catimba foi destaque do trio de ataque mais marcante nos 122 anos de existência do rubro-negro, campeão baiano de 1972.

É ídolo também do Grêmio e teve uma passagem muito boa pelo Guarani, apesar de curta, ambas na década de 1970. No tricolor gaúcho, virou herói ao marcar o gol do título estadual de 1977 contra o Internacional. Na comemoração, ele se atrapalhou ao dar uma cambalhota, e o clique do fotógrafo Armênio Abascal Meireles eternizou a cena como a lembrança daquela conquista.

Catimba e a cambalhota após o gol do título gaúcho em um Gre-Nal de 1977

No futebol baiano, o soteropolitano Carlos André Avelino de Lima jogou também no Galícia, onde iniciou a carreira, e Ypiranga. A trajetória do centroavante nos campos incluiu também o Náutico e o Argentinos Juniors, clube onde, já veterano, foi companheiro do jovem Diego Maradona em 1980.

Em mensagem de luto, o Grêmio homenageou André através das redes sociais. "Perdemos hoje um dos grandes heróis da nossa história. André Catimba vestiu nossas cores nos anos 70 e tornou-se imortal na conquista do título Gaúcho de 1977, bem como por sua tentativa de cambalhota para comemorar o gol da vitória. Descanse em paz, Catimba", escreveu o clube, seguido de uma mensagem do atual treinador Luiz Felipe Scolari.

