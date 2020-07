Morre, aos 69 anos, o médico neurocirurgião Otoni Costa Filho

(Foto: Divulgação)

Morreu na tarde desta quinta-feira (30), em Salvador, o médico neurocirurgião e professor Dr. Otoni Raimundo Costa Filho, aos 69 anos.

A diretoria executiva do Hospital Português (HP) e o corpo clínico e funcional da instituição lamentaram profundamente o acontecimento através de nota nas redes sociais.

Costa Filho era neurocirurgião e médico assistente da gerência técnica do hospital. “Lamentarmos sobretudo seus mais de 20 anos de dedicação ao Português. Neste momento de luto e despedida, nos solidarizamos com os familiares e amigos e ratificamos os mais sinceros votos de pesar pela perda inestimável”, diz o comunicado.

De acordo com uma funcionária do hospital que não quis se identificar, ele era muito querido e conhecido no meio médico da capital baiana. "Ele estava, inclusive, tocando violão com o coral pra homenagear as pessoas que saíam curadas do hospital", contou.

Amigos e colegas de Otoni comentaram em redes sociais que ele foi vítima de covid-19, mas o CORREIO procurou o HP para confirmar a causa da morte e não conseguiu retorno até a publicação desta nota.