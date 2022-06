Morre aos 80 anos a atriz Maria Lúcia Dahl, de Anos Rebeldes

A atriz Maria Lúcia Dahl morreu aos 80 anos no Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira (15). A informação foi confirmada pela direção do Retiro dos Artistas, onde a artista viveu nos últimos dois anos.

Segundo o g1, Maria Lúcia se mudou para o Retiro dos Artistas em fevereiro de 2020, pouco antes do início da pandemia. Maria Lúcia sofria de Alzheimer e teve complicações no rim, e estava internada havia alguns meses.

O velório nesta quinta acontece no Memorial do Carmo, no Cemitério do Caju, Zona Norte do Rio, onde também será realizada a cremação.

A atriz era uma veterana da televisão e do cinema. Ela participou de "Anos Rebeldes", em 1992, "Anos Dourados", de 1986, "Dancin' Days, de 1978, e "Espelho Mágico", em 1978.

Seu último trabalho na TV foi na novela "Aquele beijo", em 2011, vivendo a personagem Lena.