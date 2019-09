Morre, aos 81 anos, o ex-governador de São Paulo Alberto Goldman

Morreu neste domingo (1) o ex-governador de São Paulo Alberto Goldman. Aos 81 anos, ele estava internado no hospital Sírio Libanês desde o dia 19 de agosto, quando passou mal durante um procedimento para tratamento de um câncer.

Na ocasião, de acordo com o UOL, o ex-político teve um rompimento de uma artéria no cérebro constatado após uma tomografia. No mesmo dia, Goldman realizou uma cirurgia.

Goldman iniciou sua carreira na política na década de 1950, quando foi um dos líderes do movimento estudantil do PCB contra a ditadura militar. Goldman estudava na USP (Universidade de São Paulo), onde se formou engenheiro civil.

Antes de filiar-se ao PSDB em 1997, ele passou pelo MDB. Além de governador, Goldman também foi ministro dos Transportes no governo de Itamar Franco de outubro de 1992 a dezembro de 1993.

Em 2006, foi eleito vice-governador de São Paulo na chapa do também tucano José Serra. Goldman assumiu o cargo de governador entre abril e dezembro de 2010, quando Serra disputou a Presidência da República.

Entre novembro e dezembro de 2017, foi presidente interino do PSDB após Aécio Neves ser afastado da função por ter seu nome envolvido em delações da JBS;