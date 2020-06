Morre aos 92 anos o ex-deputado Félix Mendonça

Morreu nesta sexta-feira (26) o ex-deputado e fundador do jornal CORREIO Félix Mendonça (PDT), aos 92 anos. Ele estava internado em um hospital particular de Salvador após ter sido diagnosticado com covid-19.

O anúncio do internamento foi feito no dia 21 de junho pelo filho, o deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT). "Meu pai testou positivo para o coronavírus e está internado aos cuidados de uma equipe muito competente. Aos 92 anos, ele é o meu maior exemplo de coragem, ética, amor ao próximo e vontade de viver. É um guerreiro, torçam e rezem por ele, afinal pedir a Deus é o que mais importa". Félix Jr. também foi diagnosticado com covid-19 e está em quarentena.

Formado em engenharia, Félix Mendonça nasceu em Coração do Almeida, no Recôncavo Baiano, foi prefeito de Itabuna (1963–1966), deputado estadual (1967–1971) e deputado federal (1983–2011).

"Ele foi um político e um empresário muito importante para a Bahia e, durante toda a sua vida, manteve uma relação de amizade com a nossa família. Foi um dos melhores amigos do senador Antonio Carlos Magalhães”, lamentou o senador Antonio Carlos Magalhães Junior.

Felix deixa a esposa, Maria Helena Mendonça, e os filhos Andrea, Cristiana e Felix Júnior.

Com colaboração de Rafael Freitas, do Alô Alô Bahia