Morre arquiteta e urbanista Carolina Bueno, do Triptyque

A arquiteta e urbanista Carolina Bueno morreu nesta segunda-feira(04), aos 46 anos, em decorrência de um câncer no cérebro. Formada na Ecole d'Architeture de Paris La Seine, ela foi a única mulher e representante do Brasil a participar da criação do importante escritório de arquitetura franco-brasileiro Triptyque.

Fundado por Carol ao lado de Grégory Bousquet, Guillaume Sibaud e Olivier Raffaelli, o Triptyque conta com projetos residenciais, comerciais e urbanísticos espalhados ao redor do mundo. O estúdio reúne expertises das culturas dos dois países para criar construções autênticas, sempre priorizando um sentido cultural e poético. Alô Alô Bahia se une à família e amigos nesse momento tão triste.

