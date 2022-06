Morre Dona Nicinha, compositora e sambadeira das Ganhadeiras de Itapuã

As Ganhadeiras de Itapuã receberam uma triste notícia neste período de São João. Morreu nesta sexta-feira (24) Eunice Jorge dos Santos, conhecida como Dona Nicinha. A causa e local do óbito não foram divulgados.

Compositora, cantora e sambadeira, Dona Nicinha tinha 85 anos e era uma das principais participantes do grupo, que emitiu uma nota de pesar. "É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento da nossa compositora, cantora e sambadeira Eunice Jorge dos Santos. A família Ganhadeiras perde uma das suas mais influentes participantes, mulher de muita fé que fará muita falta em nossas vidas. Vá em paz minha querida e com certeza serás mais um ser de luz a nos guiar".



O sepultamento será realizado neste sábado (25), às 10h, no cemitério Bosque da Paz.