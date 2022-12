Morre idoso que se feriu em desabamento de varanda no bairro Pau Miúdo

O idoso que se feriu no desabamento da varanda de uma casa, no bairro de Pau Miúdo, morreu na tarde desta sexta-feira (9). Benedito Medrado da Silva, de 70 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. A informação foi confirmada pela TV Bahia.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizou vistoria no local do acidente e apontou que o imóvel foi construído irregularmente. A varanda estava localizada na fachada principal da propriedade, no primeiro andar.

A Codesal acionou a Sedur, para realizar a demolição das partes remanescentes com novos riscos, e a Limpurb, para fazer a limpeza do local. A via ficou isolada até a conclusão dos trabalhos.