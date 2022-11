Morre idoso que teve 40% do corpo queimado em incêndio no Porto Trapiche

Vítima de um incêndio que atingiu o apartamento em que morava, em um condomínio de luxo, na Avenida Contorno, o homem de 78 anos que teve 40% do corpo queimado morreu na noite de quarta-feira (2), no Hospital Geral do Estado.

Identificado pela Polícia Civil como Guido Callioni, ele passou pouco mais de 24h internado, antes de morrer. Na unidade de saúde, chegou a ser entubado, mas não resistiu às queimaduras na face, tronco, pernas e braços.

O incêndio que o vitimou ocorreu na noite da última terça-feira (1°), e começou no apartamento que fica no penúltimo andar do residencial, localizada no Porto Trapiche, ao lado da Praia da Preguiça, em Salvador.

Relembre

O incêndio começou por volta das 20h. Inicialmente as chamas foram combatidas por brigadista do prédio e, depois, controladas com a chegada do Corpo de Bombeiros. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS), o idoso foi resgatado em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Além dele, outros três homens de 32, 50 e 55 anos inalaram fumaça e receberam os primeiros socorros ainda no local do acidente. Dois deles também foram levados para o HGE e o terceiro não aceitou a remoção. Ainda de acordo com a SMS, o quadro clínico de saúde era considerado estável.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), uma vistoria foi realizada no imóvel e, conforme o laudo da vistoria, o incêndio atingiu apenas um quarto e não houve comprometimento estrutural. As causas serão determinadas pela perícia técnica.