Morre Lia Wyler, tradutora de 'Harry Potter'

Morreu na manhã desta terça-feira, 11, no Rio de Janeiro, Lia Wyler, a tradutora que verteu os 7 títulos da saga Harry Potter para o protuguês e outros livros envolvendo o personagem de J. K. Rowling. Ela tinha 84 anos e havia sofrido dois AVCs nos últimos anos - um deles após terminar a tradução do último volume da série.



Lia nasceu em Ourinhos, no interior de São Paulo, em 1934, mas radicou-se no Rio, onde fez sua formação. Ela começou a traduzir nos anos 1970 e, além de J. K. Rowling, traduziu obras de autores como Tom Wolf - sua versão de A Fogueira das Vaidades acaba de voltar às livrarias em edição especial, em capa dura, da editora Rocco.



Traduziu, ainda, Henry Miller, Joyce Carol Oates, Margaret Atwood, Stephen King, entre outros.