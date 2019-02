Morre marinheiro do beijo que simbolizou o fim da Segunda Guerra Mundial

Morreu aos 96 anos George Mendonsa, que protagoniza uma das fotos mais famosas da história: ele é o marinheiro que beija uma mulher na Times Square, em Nova York, celebrando o final da Segunda Guerra Mundial.

A filha de Mendonsa, Sharon Molleur, disse ao The Providence Journal que o pai sofreu uma convulsão no domingo, no asilo em que vivia em Middletown, Rhode Island, com a mulher, com que foi casado por mais de 70 anos.

Na famosa imagem, Mendonsa aparece beijando Greta Zimmer Friedman, uma assistente de dentista, em 14 de agosto de 1945. Na Times Square, os letreiros piscavam "V-J Day" (Dia da Vitória sobre o Japão), celebrando a rendição dos japoneses aos americanos. O fotógrafo Alfred Eisenstaedt fez o registro, que se tornou um dos mais conhecidos do século XX.

Friedman morreu em 2016, aos 92 anos. Agora foi Mendonsa, que faleceu dois dias após seu aniversário de 96 anos.

História da foto

Os dois não se conheciam quando trocaram o beijo, que foi imortalizado pela foto de Eisenstaedt, publicado na revista Life. Logo após a publicação, começou a polêmica sobre a identidade do casal.

A cena foi um acaso do destino. Friedman conta que saiu do consultório de dentista que trabalhava naquele 14 de agosto para tentar comprovar se era realmente verdade a notícia sobre a rendição do Japão. Ao chegar na Times Square, a comemoração que encontrou foi a resposta.

“De repente, um marinheiro me agarrou. Não foi tanto um beijo, foi mais um ato de celebração: ele não tinha mais que voltar para o Pacífico, na frente onde havia combatido. Me tomou nos braços porque me viu vestida de enfermeira e estava agradecido a todas as enfermeiras. Não foi algo romântico, mas um forma de dizer: ‘Graças a Deus a guerra terminou’”, relembrou ela, mais de 60 anos depois.

Já Mendonsa relatou que tinha ido assistir uma apresentação no Radio City Hall quando o evento foi interrompido com a notícia sobre o fim da guerra. Radiante, correu para fora celebrando. "Fui para o lado de fora, estava exultante, vi uma enfermeira e a beijei por pura alegria”.

Depois do beijo, cada um foi para o seu lado, sem trocar nomes. Não se viram mais, até um reencontro em 2012, no mesmo cenário. Greta diz que nem sabia da foto até cerca de 20 anos depois, quando viu a imagem em um livro de Eisenstaedt. Pediu à Life uma cópia da foto, mas a revista negou, alegando que muitas pessoas tinham se passado pela enfermeira e que eles já teriam localizado a "autêntica".

Em 1980, a revista fez uma busca sistemática e descobriu que Greta era realmente a moça da foto. Mesmo assim, outras mulheres continuaram a dizer serem a enfermeira da foto.