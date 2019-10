Morre Maurício Sherman, ex-diretor da TV Globo

O ator, produtor e diretor Maurício Sherman morreu, aos 88 anos, na manhã desta quinta-feira (17), no Rio de Janeiro. Um dos pioneiros da televisão brasileira, ele foi um dos criadores do Fantástico. As informações são do G1.

Segundo a família, Sherman morreu em casa, na Zona Sul do Rio, de manhã. Ainda não há informações sobre velório e enterro.

Sherman contribuiu para diversas emissoras do país. Em várias passagens pela Globo, ajudou a criar o Fantástico e dirigiu programas de humor, como Faça Humor, Não Faça Guerra, Os Trapalhões e vários de Chico Anysio. Além disso, ele foi diretor-executivo da Central Globo de Produção.

Maurício Scherman em ensaio da peça Os Amantes (Acervo / TV Globo) Maurício Sherman no comando do programa Faça Humor, Não Faça Guerra (Acervo / TV Globo) Maurício Sherman posa para foto com Samantha Schmütz, Miriam Martin e Katiúscia Canoro em dezembro de 2009 (Rafael França/TV Globo) Mauricio Sherman e Chico Anisio em 2009 (César França/TV Globo)

Trajetória começou no teatro

Sherman nasceu no dia 21 de janeiro de 1931, em Niterói, Região Metropolitana do RJ, filho de um casal de judeus poloneses. Formou-se em direito na Universidade Federal Fluminense, no fim dos anos 1940.

Aos 13 anos, já participava de peças amadoras apresentadas em um Clube da Colônia Judaica, em Niterói. Em uma dessas ocasiões, foi convidado pelo radialista Hélio Tys para trabalhar como ator na Rádio Mauá, onde estreou em uma representação de "O Corcunda de Notre Dame".

Em 1951, iniciou sua trajetória na televisão, quando participou de uma representação da Paixão de Cristo na TV Tupi. Maurício Sherman se transferiu para a TV Paulista, canal 5 de São Paulo, em 1952. Na emissora, representou clássicos do teatro e da literatura, como "Rei Lear" e "Hamlet", de William Shakespeare, e "Grande Sertão: Veredas", de Guimarães Rosa.

Em 1954, passou a trabalhar na TV Tupi do Rio de Janeiro, onde permaneceu por dez anos. Durante este período, atuou no "Sítio do Picapau Amarelo", nas "Fábulas Animadas" com Júlio Gouvêa e dirigiu um teleteatro com Heloísa Helena.

Depois de uma breve experiência na TV Excelsior, Maurício Sherman foi convidado por Mauro Salles para trabalhar na Globo, em agosto de 1965.

Fantástico

O diretor participou da equipe de criação do Fantástico, em 1973, e foi um dos diretores do programa por três anos. Dirigiu também o Moacyr Franco Show até 1977, quando saiu novamente da emissora para assumir a direção artística da linha de shows da TV Tupi de São Paulo. Retornou à Globo em 1981 e dirigiu Chico Anysio Show e Os Trapalhões por dois anos.

Em 1983, após uma breve passagem pela TV Bandeirantes, Maurício Sherman aceitou o convite de Adolfo Bloch para dirigir a programação da recém-inaugurada TV Manchete. Voltou à Globo em 1988, como diretor executivo da Central Globo de Produção. Nos 12 anos seguintes, desempenhou várias funções: foi diretor de núcleo do horário das 18 horas; diretor do musical Globo de Ouro; diretor artístico do Fantástico; diretor do departamento de Projetos Especiais; e diretor da área de controle de qualidade.

Ele atuou como supervisor do Video Show em 1994 e foi responsável pela transformação da atração em um programa diário. Em 1999, assumiu o humorístico Zorra Total. Em 2001, foi diretor do Domingão do Faustão.

Em 2009, Maurício Sherman dirigiu o especial de fim de ano Chico e Amigos. No navio Ventos Anysios, Chico Anysio interpretou personagens que marcaram sua carreira e homenageou a "Escolinha do Professor Raimundo", que completava 57 anos. Outra edição do especial "Chico e Amigos" foi exibida em janeiro de 2011.

No teatro, Sherman dirigiu vários espetáculos importantes, entre eles "A Pequena Notável (1972)", estrelado por Marília Pêra, no papel de Carmen Miranda; e "Evita" (1983), estrelado pela cantora Cláudia e os atores Mauro Mendonça e Carlos Augusto Strazzer.

Trabalhos na TV Globo

Humor

Riso Sinal Aberto (1966)

Bairro Feliz (1966)

Faça Humor, Não Faça Guerra (1973)

Chico Anysio Show (1981)

Os Trapalhões (1981)

Zorra Total (1999)

Auditório & Variedades

Noite de Gala (1966)

Moacyr Franco Show (1977)

Video Show (1994) - supervisor

Domingão do Faustão (2001)

Musicais

Espetáculos Tonelux (1965)

Globo de Ouro (1988)

Jornalismo