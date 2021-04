Morre menina de seis anos torturada pela mãe e pela madrasta no Rio de Janeiro

Morreu na madrugada deste sábado, 24, a menina Ketelen Vitória Oliveira da Rocha, de apenas 6 anos, que foi torturada por pelo menos três dias pela mãe e pela madrasta na cidade de Porto Real, no sul fluminense. Ela estava internada desde o início da semana em um hospital privado na cidade de Resende.

A menina sofreu maus tratos entre a sexta-feira, 16, e a madrugada de segunda, 19. Segundo a polícia, durante todo o período ela sofreu com agressões e não foi devidamente alimentada.

A mãe da menina e a companheira dela são acusadas pelo crime. As duas mulheres, de 27 e 25 anos, estão presas e, de acordo com a polícia, confessaram os maus tratos.

No mês passado, o menino Henry Borel, de apenas 4 anos, também morreu vítima de maus tratos. O caso aconteceu no Rio. O padrasto do menino, o médico e vereador Jairo Souza Santos Junior, o Dr. Jairinho, e a mãe de Henry, Monique Medeiros, estão presos temporariamente acusados pelo crime. A defesa de ambos negam as acusações.