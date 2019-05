Morre motorista que dirigia micro-ônibus que bateu na Barra

Motorista de um ônibus da empresa de turismo Privê Tur, Marco Antônio Silva, 46 anos, desmaiou e colidiu o veículo que conduzia a um poste, no final da tarde desta quarta-feira (1º), no bairro da Barra, em Salvador. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Geral do Estado, mas já chegou morto à unidade de saúde segundo informações confirmadas nesta quinta-feira (2) pelo CORREIO.

A suspeita era de que Marco havia sofrido um mal súbito, mas a informação não foi confirmada pela equipe médica do HGE. Por conta do acidente, a energia elétrica de um trecho da Rua Barão de Itapuã e da Avenida Sete de Setembro, na orla, foi interrompida.

Antes de atingir o poste, segundo testemunhas, Marco chegou a bater contra um táxi. O taxista, que se identificou apenas como Clodes, contou que após a batida, o ônibus saiu em zigue-zague até bater novamente na estrutura fixa.

“Foi o guia turístico que socorreu o motorista do ônibus. Quando ele bateu, foi apagando tudo. Fez um barulho enorme. Ele bateu em um táxi primeiro antes de bater no poste e estava desacordado e imóvel”, contaram os funcionários.

Quando a reportagem chegou ao local, a luz interna e a lanterna do farol do ônibus ainda estavam acesas. A batida foi frontal e amassou o para-choque dianteiro do carro.

Não há informações sobre sepultamento do corpo do motorista, que aguarda liberação de familiares no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR).