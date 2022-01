Morre Nadinho, maior goleiro da história do Bahia

O Bahia perdeu nesta quinta-feira (20) aquele que é considerado o maior goleiro da sua história. Nadinho, campeão da Taça Brasil de 1959, faleceu aos 91 anos, em Salvador. De acordo com a nota de pesar emitida pelo clube, ele estava com covid-19 e sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Leonardo Conceição Cardoso nasceu em 24 de agosto de 1930, quatro meses antes do time pelo qual brilhou em 421 jogos ao longo de 12 temporadas. Vestiu a camisa do Esquadrão em 1951 e de 1958 a 68. Além do troféu nacional que fez dele o primeiro goleiro brasileiro a disputar a Copa Libertadores da América, conquistou seis vezes o Campeonato Baiano. É o goleiro com mais partidas pelo tricolor, tendo também disputado a Libertadores de 1963. Defendeu ainda Vitória e Bangu.

Nadinho (2º em pé da esquerda para a direita) no time campeão da Taça Brasil de 1959

(Foto: Arquivo de Marito)

Com a morte de Nadinho, o único campeão brasileiro de 59 vivo é o ex-zagueiro Henricão, que mora no Rio de Janeiro.

Nadinho residia atualmente em um abrigo de idosos e tinha sido diagnosticado com Alzheimer. O enterro será na sexta-feira (21), em Alagoinhas, sua cidade natal. O craque das luvas deixa a viúva Tereza, os filhos Lúcio e Leonardo e dois netos.