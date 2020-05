Morre o escritor Sérgio Sant'Anna, vítima do coronavírus

Morreu aos 78 anos, o escritor brasileiro Sérgio Sant'Anna. Ele estava internado desde o dia 3 de maio, no Quinta D'Or, na Zona Norte do Rio de Janeiro, por causa do coronavírus. Sérgio estava internado e usava um respirador.

A notícia da morte foi anunciada pela irmã dele, escritora Sonia Sant'Anna, no Facebook. Ele deixa dois filhos.

Sérgio completou 50 anos de carreira no ano passado. O seu primeiro livro de contos, "O sobrevivente", foi publicado por conta própria, com o dinheiro emprestado do pai. Após passar oito meses em um programa de formação de autores nos Estados Unidos, publicou mais três livros nos anos 1970: a coletânea de contos "Notas de Manfredo Rangel, repórter" (1973) e os romances "Confissões de Ralfo" (1975) e "Simulacros" (1977).

Apesar de ter feito sucesso por causa dos contos, ele também foi reconhecido por publicações em outros formatos. O autor venceu dois Jabutis pela novela "Amazona" (1986) e o romance "Um crime delicado" (1997). O último livro de Sant'Anna, "Anjo noturno", foi lançado em 2018.