Morre Thais Carine, modelo plus size e integrante do Movimento Vai Ter Gorda

Faleceu na noite desta segunda-feira (15), aos 29 anos, em decorrência de complicações da covid-19, a modelo plus size e integrante do Movimento Vai Ter Gorda, Thais Carine Oliveira. Ela foi diagnosticada com a doença há cerca de um mês e, devido a um agravamento do quadro, precisou ser entubada na UTI do Hospital Ernesto Simões, em Salvador.

Thais Carine morreu por conta de complicações causadas pela covid-19

