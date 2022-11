'Morreu em meus braços', revela viúva de Guilherme de Pádua

Depois que Guilherme de Pádua morreu, aos 53 anos, vítima de infarto, a viúva do ex-ator, Juliana Lacerda, comentou pela primeira vez sobre o relacionamento que teve com o marido durante alguns anos. De acordo com a maquiadora, o assassino de Daniella Perez morreu em seus braços após retornar da igreja.

Ela, que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, fez uma declaração de amor para o ex-artista. Segundo Juliana, de Pádua conseguiu transformar sua vida e a forma como observava o mundo. Além disso, ela enfatizou que o marido não poderá mais receber críticas sobre o crime que cometeu nos anos 90 com a ex-esposa, Paula Thomaz.

"Ninguém mais poderá te julgar porque você não ouvirá mais, pois está ao lado do pai. E agradeço por você ter morrido em meus braços. Pude me despedir de você muito. (...) Você não sentiu dor, só dormiu em meus braços. Já, já a gente se encontra", escreveu.

Abalada, Juliana alegou que não iria conseguir viver na terra sem seu amado, mas iria persistir até poder encontrá-lo no céu em breve. "Espero que seja breve, porque não sei se conseguirei estar aqui sem você. Outro homem igual ou melhor que você jamais irá ter nesta terra. Então, me espere aí no céu, porque vou ser sua eterna esposa", finalizou.