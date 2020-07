Morte de ACM completa 13 anos: 'Ao seu lado que aprendi o amor pela Bahia', diz Neto

(Foto: AlÔ Alô Bahia)

Nesta segunda-feira (20), a morte do ex-senador Antônio Carlos Magalhães completa 13 anos. Para marcar a data, o prefeito de Salvador e neto do político, ACM Neto (DEM), publicou em seu perfil no Instagram uma homenagem ao avô.



“Treze anos sem meu avô por perto e continuo sempre sentindo sua presença todos os dias. Treze anos que a Bahia de despediu do seu maior líder político, daquele que deu régua e compasso para o que somos hoje. Treze anos que não escuto seus conselhos de sabedoria nos almoços de domingo. Já se passaram treze anos, mas ainda parece que foi ontem. Que falta o senador faz na política e que falta meu avô faz na minha vida. Foi ao seu lado que aprendi o amor pela Bahia e também a nunca perder a fé. Que orgulho ter o mesmo dome daquele que é minha grande inspiração”, escreveu na legenda.



ACM morreu aos 79 anos, por conta de uma falência de múltiplos órgãos, situação secundária a um quadro de insuficiência cardíaca. Ele foi três vezes deputado federal, três vezes governador da Bahia, prefeito de Salvador e senador da República entre 1994 e 2002.