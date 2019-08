Mortes de Rafael Miguel e pais completam 2 meses; autor segue foragido

Foto: Reprodução/Instagram

O triplo homicídio que vitimou o ator Rafael Miguel, 22 anos, e seus pais João Miguel, 52, e Miriam Miguel, 50, completa dois meses nesta sexta-feira (9) ainda sem a prisão do principal suspeito, o comerciante Paulo Cupertino Matias, que é considerado foragido.

Paulo é o pai de Isabela Tibcherani, 18, que namorava o ator. O assassino tinha ciúme do relacionamento entre os jovens, o que teria sido a motivação para o crime. Um sósia dele chegou a ser preso no último dia 17, em Alagoas (ver mais abaixo).

Execução

De acordo com a Polícia Civil, Cupertino atirou 13 vezes nas vítimas.

"Meu pai tem um ciúme possessivo, doentio, não só comigo, mas com a minha mãe também. Que é misógino, agressor, ele odeia mulheres. Acha que mulher só serve para lavar, passar e cozinhar. Ele nunca aprovou a minha felicidade, não", afirmou Isabela, na época do crime.

Para dificultar a fuga do suspeito, a Justiça determinou o bloqueio das contas bancárias de Paulo. A ideia dos investigadores é que, sem poder movimentar dinheiro para continuar se escondendo, o comerciante decida se entregar.

Investigadores avaliam a possibilidade do assassino estar recebendo ajuda de outras pessoas. Ele já teve passagens criminais anteriores por outros delitos, como agressão e roubo. Em seu braço está tatuada a frase ‘Marginal sempre marginal’.

Sósia

No dia 17 de julho, um homem chegou a ser detido por, possivelmente, ser Paulo Cupertino. A prisão ocorreu na cidade de São José da Laje, no interior de Alagoas. Após prestar depoimento, ele foi liberado pois foi comprovado que se tratava apenas de um homem muito parecido com o foragido.

Policiais já compartilharam informações e verificaram mais de 60 endereços em seis estados para tentar localizar o paradeiro do de Paulo Cupertino. Além de São Paulo, onde ocorreu o crime, tiveram informações das polícias de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Polícia chegou a divulgar imagens com possívels disfarces do procurado (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

As que ficam

Dentre as pessoas afetadas pelo trágico assassinato, duas se destacam: Camilla Miguel, irmã de Rafael e filha de Miriam e João, e Isabela Tibcherani, a que namorava com o ex-ator de Chiquititas.

Isabela se mantém ativa nas redes sociais e regularmente posta algo homenageando seu ex-namorado. No último dia 31, o casal completaria 1 ano e 4 meses juntos. A ocasião especial não passou despercebida pela jovem, que compartilhou uma foto dos dois, junto com uma declaração de amor.

"Mais um dia 31, mas esse é um pouquinho diferente pois me lembrei, nitidamente, da sua felicidade ao me contar que sua sobrinha havia nascido: "[...] no nosso dia, meu amor!" E, desde aquele momento, você era o titio mais feliz do mundo. Obrigada, vida, por ter me dado a chance de ver cada sorriso seu ao olhar o rostinho dela, os primeiros sons e novidades. Obrigada por dividir suas alegrias e conquistas comigo, por me deixar ser parte de um pouquinho disso tudo", lembra.

Já Camilla, que além de Rafael, perdeu seus pais no episódio, continua muito abalada. Ela recentemente, após agradecer o apoio que vem recebendo, desabafou na web.

“Recebi muito amor e muita força. Muita gente lembrou da gente, orou por nós e tentou tomar de alguma forma a dor”, agradeceu Camilla. Em seguida ela tranquilizou os seguidores e disse que ‘precisa voltar a viver’. “Está tudo bem e estamos aqui seguindo, bem. Meus sentimento tem mudado, a vida tem mudado”, disse.

“Não significa superar e nem nada. Escolhi um momento de resguardo e para continuar, da forma que faz sentido para mim, preciso voltar a viver e trazer normalidade para os meus dias”, falou ela.

Crime

Rafael Henrique Miguel interpretou o personagem Paçoca na novela infantil Chiquititas, exibida pelo SBT, e seus pais foram mortos a tiros na tarde do dia 9 de junho, no bairro Pedreira, zona sul da capital paulista, quando iriam visitar a namorada do artista.

Segundo o boletim registrado pela polícia, o ator, acompanhado de seus pais, João Alcisio e Miriam Selma foram até a casa de Isabela e família para conversar com o pai dela sobre o namoro, por volta das 14h. As vítimas foram recepcionadas pela mãe e pela namorada de Miguel.

Nessa hora, o pai da garota chegou com uma arma e atirou contra as três vítimas, que aguardavam no portão da casa do atirador. As vítimas morreram no local.

Após os disparos, o suspeito fugiu. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que o caso é investigado pelo 98º DP (Jardim Miriam). "As equipes estão em diligência para localizar e prender o autor do crime", diz trecho de nota divulgada após o crime.

Rafael Miguel ficou famoso em um comercial, quando pedia para a mãe comprar brócolis no supermercado. Além de Chiquititas, no SBT, ele também fez trabalhos nas novelas Pé na Jaca e Cama de Gato, da Globo.