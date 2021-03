Mortes entre jovens com covid-19 crescem 447% na Bahia

De acordo com a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), mais de 331 mil jovens entre 20 e 39 anos contraíram o novo coronavírus na Bahia desde o início da pandemia. O número de óbitos mensais nesta faixa etária sofreu um aumento de 447% no comparativo entre março deste ano e novembro de 2020. Sozinha, a faixa etária de 30 a 39 anos teve um incremento de 553% no comparativo das mortes ocorridas em novembro de 2020 e março de 2021. Já os jovens entre 20 e 29 anos tiveram um aumento de 250% no mesmo período.

“Em apenas quatro meses, o número de óbitos nesse grupo cresceu vertiginosamente. Por serem a base da pirâmide da força de trabalho, naturalmente estão mais expostos à infecção, porém ao não utilizarem a máscara, se recusarem a manter o distanciamento social e não higienizarem as mãos com frequência, agravam a situação”, afirma o secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas.

Vilas-Boas ainda alerta para a sobrecarga do sistema de saúde que esse aumento pode causar. "Essa faixa etária entre 20 e 29 anos representa um grande contingente populacional. Mantendo-se essa taxa de transmissão entre os jovens, o número de pessoas precisando de UTI será superior a nossa capacidade de ofertar leitos", destaca.

Fonte: Sesab

“A Covid-19 é uma doença traiçoeira, pois não há um perfil definido de quem terá sintomas leves ou graves, ainda que as comorbidades como obesidade, diabetes e hipertensão sejam elementos para agravar a situação. Ainda sim, há jovens que não sentem nada e outros que são intubados e morrem, o mesmo ocorrendo com idosos”, explica o titular da pasta estadual da Saúde.

Desde o início da pandemia, já morreram mais de 15 mil baianos e o mês de março de 2021 é o mais letal para todas as faixas etárias, exceto para quem tem 80 anos ou mais. “A inflexão do número de óbitos nas faixas etárias mais altas é resultado, ainda que incipiente, da vacinação. É preciso que o Ministério da Saúde acelere o envio de doses, garantindo a imunização da população o mais rápido possível”, ressalta Vilas-Boas, ao pontuar ainda que “o governador Rui Costa adquiriu 9,7 milhões de doses da Sputnik V para vacinar todos acima de 60 anos e profissionais da educação e segurança, o que contribuirá significativamente para acelerar o calendário de imunização na Bahia”, finaliza.

Com 1.412.664 baianos vacinados contra o coronavírus, sendo 309.629 já com a segunda dose, até ontem (29), a Bahia era um dos estados do país com o maior número de imunizados.