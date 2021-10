Motel de ‘sumiço’ de Nego do Borel tem diárias de até R$ 1,3 mil; veja fotos

Após preocupar familiares e fãs em decorrência de um suposto sumiço, o cantor Nego do Borel foi encontrado pela polícia em um famoso motel da Zona Norte do Rio, esta semana. O cantor foi descoberto após a mãe dar entrada numa delegacia comunicando o desaparecimento do artista, que alegou estar em depressão após diversos acontecimentos – incluindo uma acusação de estupro em um reality show.

A hospedagem foi no Hotel Corinto, um motel de luxo da cidade, de onde foi conduzido pela polícia até a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Com diferentes tipos de quartos, as diárias começam em R$ 270 para os mais simples e com garagem coletiva. O preço sobe para R$ 370 às sextas e sábado, mas os valores podem aumentar em até quatro vezes (ver mais abaixo).

A polícia chegou a informar que o cantor estava acompanhado de duas mulheres durante o ‘sumiço’, mas depois voltou atrás e retificou, dizendo que ele estava sozinho.

A hospedagem no local inclui garagem privativa para quem pode desembolsar cerca de R$ 450 de domingo a quinta-feira e R$ 550 às sextas e sábados. Caso a escolha seja a suíte Atenas, o preço varia entre R$ 450 e R$ 550. Já a Corinto de R$ 600 a R$ 700.

Se você quer ter mais espaço, mais conforto, e receber mais gente, pode optar pelas suítes presidenciais. Elas possuem cinco para diferentes públicos e com diferentes decorações: Pandora, Afrodite, Hera, Zeus, Eros. Os valores variam de R$ 1.000 a R$ 1.300.

A Eros, por exemplo, possui 90m², piscina térmica com hidro e cascata, teto retrátil, sauna a vapor, 2 televisões smart de 58” e 50”, canais adultos, combate e premiere, amenidades O Boticário, cafeteira Nespresso, luz strobo para pista de dança e wi-fi para não ficar desconectado.

A Corinto também é referência em gastronomia: pratos assinados por chefs incluem lagosta, carnes e risotos. A unidade também possui uma ampla carta de cervejas, vinhos e drinks.

Expulso de 'A Fazenda 13'

No último dia 25, Nego do Borel foi expulso de A Fazenda 13 (Record TV) e passou a ser investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável contra Dayane Mello, depois de uma festa na sede do programa.

Dayane e Borel deitaram na mesma cama, porém, pelo fato da peoa estar bêbada, alguns participantes se preocuparam com a situação. Depois disso, ela se deitou na mesma cama que Nego do Borel, e Rico Melquiades disse que o cantor estava excitado por estar deitado com Day. O artista não gostou das acusações e pediu para ele parar. Na sequência, foi a vez de MC Gui pedir Dayane sair de perto do funkeiro.

Após a conversa, Mileide e Sthefanie colocaram a modelo na cama que era de Fernanda Medrado – que pediu para sair do programa. Porém, um tempo depois, a peoa voltou a se deitar com Nego do Borel. A produção do reality apagou as luzes e as câmeras focaram nas camas que estavam do outro lado do quarto, e não era possível ver Dayane Melo e Nego do Borel. Com informações do Yahoo!