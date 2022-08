Moto de entregador que mostrava bunda para radares é apreendida com 217 multas

A moto de um entregador conhecido por mostrar as nádegas para os radares da cidade de Anápolis, interior de Goiás, tem R$ 51 mil em dívidas de multas acumuladas. O veículo foi apreendido nesta quarta-feira (24) por agentes da Companhia Municipal de Trânsito (CMT) de Anápolis.

O dono da moto sempre mostrava a bunda ao passar por radares quando estava acima da velocidade permitida na via. A companhia informou que ele cometeu 217 infrações em cinco meses, a maioria por excesso de velocidade.

No último episódio em que ele mostra a bunda para os radares, o equipamento registrou a moto andando a 54km/h, acima do limite máximo permitido na via, que é de 40km/h, no centro da cidade.

Além das multas, o licenciamento do veículo estava atrasado desde 2016, conforme a companhia de trânsito. O entregador já era monitorado por agentes pela alta quantidade de infrações.