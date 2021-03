Motoboy morre após ser atropelado por carro na Av. ACM

Um motoboy morreu após ser atropelado por um carro na noite desse sábado (27), na Avenida ACM. O acidente aconteceu por volta das 20h, em um viaduto, próximo ao Hiperposto. Ele foi identificado como Carlos Parreira Abade, 38 anos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para prestar atendimento ao motociclista, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, testemunhas afirmam que o condutor do carro estava na contramão e atingiu o motociclista, que fazia entregas para um aplicativo de delivery. O motorista do carro foi conduzido para a Central de Flagrantes onde a ocorrência foi registrada, ainda de acordo com a PM.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe da 35ª CIPM (Iguatemi) esteve no local e isolou a área para facilitar o atendimento do Samu, e a atuação do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc).