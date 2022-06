Motociclista morre após acidente na Avenida 29 de Março, em Salvador

Um motociclista morreu após um acidente na madrugada desta segunda-feira (20), em Salvador. A vítima bateu em um guard rail na Avenida 29 de Março, no sentido Paralela, segundo informações da Transalvador.

Equipes da Superintendência de Trânsito de Salvador estiveram no local e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Um outro acidente na madrugada aconteceu na Curva do Vinícius, que fica próximo ao Farol de Itapuã. O veículo teria perdido o controle e subido no passeio. Os agentes reportaram ainda que o condutor não foi encontrado no local.

Não há informações se ele teve ferimentos e buscou alguma unidade de saúde. A Transalvador removeu o carro com um guincho e o registrou como abandonado.