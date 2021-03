Motociclista morre após bater em poste na Avenida San Martin

Um motociclista morreu, após a moto que pilotava se chocar em um poste na Avenida San Martins, nas proximidades da entrada da localidade da Fonte do Capim. O homem seguia sentido Largo do Tanque, quando perdeu o controle da moto e se chocou no poste.



O Samu foi acionado, mas ao chegar no local, os médicos constataram que o homem já estava morto. De acordo com a Transalvador, o acidente não atrapalhou o trânsito na via, já que a moto ficou no passeio.



Até as 22h, a Transalvador registrou cinco acidentes com duas pessoas feridas e uma morta nesta segunda-feira em Salvador.