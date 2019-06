Motociclista morre em batida com carreta na BR-324 em Amélia Rodrigues

Um motociclista identificado como Jônata morreu por volta das 7h30 desta quinta-feira (20) em um acidente na BR-324, no trecho do Km-547, próximo à cidade de Amélia Rodrigues.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a Via Bahia, o acidente aconteceu quando a moto e uma carreta colidiram na estrada. Após o acidente, o motorista da carreta teria fugido do local, que fica nas proximidades da localidade de Imbira.

Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a moto teria se chocado com um carro. À polícia, o motorista do automóvel disse que trafegava na faixa da esquerda, enquanto o caminhão seguia na faixa da direita. A motocicleta, por sua vez, teria tentado passar entre os dois veículos.

"Segundo o depoimento do motorista do carro, a moto passou entre os dois e o caminhão não parou. A gente não tem como saber se realmente existiu esse caminhão e ele tocou na moto", afirmou o inspetor Barbosa, da PRF, ao CORREIO, por telefone.

Há a confirmação, porém, de que houve um choque entre o carro e a moto. O motorista do automóvel não se feriu e foi encaminhado à Delegacia de Santo Amaro para prestar depoimento.

O motociclista, que não teve o sobrenome nem a idade revelada, é natural de Cruz das Almas. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Amaro. O DPT também fez a perícia no local do acidente.

Em função do acidente e do fluxo intenso de veículos por conta do São João a região está com trânsito intenso.