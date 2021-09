Motociclista morre em perseguição após dar carona para amante em fuga na Bahia

Um rapaz de 19 anos morreu depois que a moto que pilotava foi atingida por um carro em Sento Sé, no norte da Bahia, no domingo (19). Segundo a polícia, a suspeita é que a motorista tenha agido de maneira intencional porque a carona da moto seria amante do seu marido.

A motorista chegou em um bar e flagrou o marido com a outra mulher. Depois disso, se iniciou uma briga entre os três. A jovem que seria a amante decidiu ir embora e pediu que Lucas Freitas da Paixão, que estava próximo, desse uma carona para ela. Os dois não se conheciam, mas mesmo assim ele aceitou ajudá-la.

Depois que a mulher saiu de moto com Lucas, a esposa seguiu os dois de carro e, mais à frente, teria intencionalmente jogado o veículo contra a moto. Ela fugiu depois da batida. O carro dela, um Fiat Strada Working, foi apreendido e encaminhado à delegacia, assim como a motocicleta.

Ferido, lucas morreu no local. A mulher que estava na moto também ficou ferida, mas não há detalhes sobre seu estado de saúde.

A Polícia Civil diz que a delegacia de Sento Sé instaurou inquérito para apurar o caso. A sobrevivente será ouvida na unidade. O depoimento da suspeita também já foi agendado, segundo a polícia.